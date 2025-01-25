Tüm Türkiye'de uygulanacak! Katkı paylarına yeni düzenleme! Muayene ücretleri değişti

KATKI PAYLARINA YENİ DÜZENLEME

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları ise şöyle belirlendi: