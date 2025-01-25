Tüm Türkiye'de uygulanacak! Katkı paylarına yeni düzenleme! Muayene ücretleri değişti

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 20 TL,
Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastanelerinde, Tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 45 TL
İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında 50 TL