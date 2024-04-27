Tüketiciler şokta! Ünlü maden suyunda bakteri tespit edildi, milyonlarca maden suyu şişesi imha edildi

Fransız yayın yapan Euronews'in haberine göre Nestle grubuna ait dünyaca ünlü Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edilmesi nedeniyle 2 milyon şişenin imha edildiğini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Tüketiciler şokta! Ünlü maden suyunda bakteri tespit edildi, milyonlarca maden suyu şişesi imha edildi

Fransa, İsviçreli Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu. Firma ise iki milyon şişeyi "ihtiyati tedbir olarak" imha ettiğini duyurdu.

2 MİLYON ŞİŞE İMHA EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından suyun çıktığı kaynağın işletimi durduruldu.

Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor.

maden-suyu.webp

SEBEBİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR İDDİASI

Fransa basınında yer alan haberlere göre, ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın Güneydoğu’sunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği iddia ediliyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Ayasofya Camii için skandal sözler! ''Namaz kılmak için gudubet bina''
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Ayasofya Camii için skandal sözler! ''Namaz kılmak için gudubet bina''
27 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sosyalleşmek size iyi gelecektir
27 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sosyalleşmek size iyi gelecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!
Filistin için ateşkes çağrısında bulunan öğrencilere işkence gibi gözaltı!
Son Haberler
İYİ Partide seçim günü, Akşener veda konuşmasını yaptı salondan ayrıldı
İYİ Partide seçim günü, Akşener veda konuşmasını yaptı salondan ayrıldı
Tüketiciler şokta! Ünlü maden suyunda bakteri tespit edildi, milyonlarca maden suyu şişesi imha edildi
Tüketiciler şokta! Ünlü maden suyunda bakteri tespit edildi, milyonlarca maden suyu şişesi imha edildi
Ekranların yeni dizizi ''Yalan'' kanal D'de seyircileriyle buluşuyor! İşte 'Yalan' dizisinin konusu ve oyuncuları
Ekranların yeni dizizi ''Yalan'' kanal D'de seyircileriyle buluşuyor! İşte 'Yalan' dizisinin konusu ve oyuncuları
Tarım Kredi Market, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arası geçerli olacak özel indirimli ürün listesini yayınladı!
Tarım Kredi Market, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arası geçerli olacak özel indirimli ürün listesini yayınladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandan beslenen Haçlı zihniyeti tekrar hortlatılmak isteniyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandan beslenen Haçlı zihniyeti tekrar hortlatılmak isteniyor"
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arası geçerli olacak özel indirimli ürün listesini yayınladı!
Tarım Kredi Market, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arası geçerli olacak özel indirimli ürün listesini yayınladı!
27 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sosyalleşmek size iyi gelecektir
27 Nisan 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Sosyalleşmek size iyi gelecektir
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Ayasofya Camii için skandal sözler! ''Namaz kılmak için gudubet bina''
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Ayasofya Camii için skandal sözler! ''Namaz kılmak için gudubet bina''
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı
Öğrenciler Filistin'e destek için ayakta! Dünya üniversitelerinde İsrail'e tepki çığ gibi büyüyor!
Öğrenciler Filistin'e destek için ayakta! Dünya üniversitelerinde İsrail'e tepki çığ gibi büyüyor!
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
Yorumlananlar
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor