TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
TÜİK’in ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ sonuçlarına göre Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belirlendi. İşte detaylar...
Türkiye'nin en mutsuz 6 şehri belli oldu

TÜİK’in ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ sonuçlarına göre Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belirlendi.

Türkiye’de Mutsuzluk Oranı Yükseliyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’, şehirlerdeki mutsuzluk oranlarını ortaya koydu. Çalışmada, vatandaşların genel yaşam kalitesi, ekonomik durum, sosyal ilişkiler ve yerel faktörler gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu.

Verilere göre, Türkiye’nin en mutsuz şehri Trabzon oldu. Mutsuzluk oranı en yüksek şehirler arasında Antalya, İzmir, Ankara, Samsun ve İstanbul gibi büyük kentler de yer aldı.

Neden Bu Şehirler Daha Mutsuz?

Uzmanlar, şehirlerdeki mutsuzluk oranlarını belirleyen temel faktörleri şu şekilde sıralıyor:

✔️ Ekonomik Koşullar: İşsizlik oranı, geçim sıkıntısı ve alım gücü mutsuzluğu doğrudan etkiliyor.

✔️ Sosyal Yaşam ve Şehirleşme: Büyükşehirlerde kalabalık, trafik ve stres mutsuzluğu artırıyor.

✔️ Göç ve Nüfus Hareketliliği: İç göç alan şehirlerde sosyal uyum sorunları yaşanabiliyor.

✔️ İklim ve Coğrafi Faktörler: Karadeniz gibi bol yağış alan bölgelerde hava koşulları da ruh halini etkileyebiliyor.

