TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu

Neden Bu Şehirler Daha Mutsuz?
Uzmanlar, şehirlerdeki mutsuzluk oranlarını belirleyen temel faktörleri şu şekilde sıralıyor:
✔️ Ekonomik Koşullar: İşsizlik oranı, geçim sıkıntısı ve alım gücü mutsuzluğu doğrudan etkiliyor.
✔️ Sosyal Yaşam ve Şehirleşme: Büyükşehirlerde kalabalık, trafik ve stres mutsuzluğu artırıyor.
✔️ Göç ve Nüfus Hareketliliği: İç göç alan şehirlerde sosyal uyum sorunları yaşanabiliyor.
✔️ İklim ve Coğrafi Faktörler: Karadeniz gibi bol yağış alan bölgelerde hava koşulları da ruh halini etkileyebiliyor.