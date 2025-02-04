TSK, Teğmenlerin ihraç kararı gerekçesini yayımladı: TSK'yı tartışmalı hale getirdiler!

Kılıçlı yemin töreninin ardından 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç kararının ayrıntılı gerekçesi belli oldu. Gerekçeli kararda ordunun Atatürk sevgisine vurgu yapılırken ''TSK'yı tartışmalı hale getirdiler'' denildi. Ayrıca ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünün değerini azalttılar'' ifadelerine yer verildi.

Kara Harp Okulu'unda 30 Ağustos’ta gerçekleşen yemin töreninde yaşananlar sonrasında idari soruşturmaya konu edilen teğmenler, geçen hafta YDK’da savunmalarını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ederken okul birincisi Teğmen Ebru Eroğlu önderliğinde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atan teğmenlere TSK'dan ihraç edildi.

GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş teğmen için verdiği, “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' nın gerekçesi, teğmenlere yazılı olarak tebliğ edildi.

Gerekçeli kararda “Teğmenlerin, yemine ilişkin metnin okunmasını daha önceden planlandığının anlaşıldığı, disiplin amirleri tarafından talep reddedilmesine rağmen, tören sonrası dahi olsa emirlerin hilafında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarının millet nezdinde zedelendiği” belirtildi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Birgün gazetesinde yer alan habere göre; dokuz üyeli Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş üyesinin oy çokluğuyla alınan kararda, teğmenlerin, TSK’yı tartışılır hale getirdiği belirtilirken "Toplumda ayrışmaya sebep oldukları" ve "Ordunun vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları" ifade edildi.

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7 sayfalık gerekçeli kararda Türkiye'nin gündemini günlerdir meşgul eden teğmenlerin, yemine ilişkin metnin okunmasını daha önceden planlandığının anlaşıldığı hatta disiplin amirleri tarafından talep reddedilmesine rağmen, tören sonrası dahi olsa emirlere aykırı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının millet nezdinde zedelendiği ifade edildi.

TEĞMEN EBRU EROĞLU ÖNCÜ ROL OYNADI

Gerekçeli kararın devamında ''Teğmenlerin eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, toplumda ayrışma yaratan bir sonuca neden olduğu hatta Teğmen Ebru Eroğlu’nun, andın değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etmek yönünde planlama yaparak, yönergeden kaldırılan andın okunmasında öncü rol oynadı.'' denildi.



Gerekçede, şu tespitleri yer verildi:

"Somut olayın her biri tek tek değerlendirildiğinde TSK ve Harp Okulları’nın temel değerlerine ilişkin olan fiillerin tören günüden daha önceki günlerden başlayan süreç ve olayın oluş şeklinin toplumda karşıtlık hissi oluşturabilecek, Subay Andı olarak bilinen ve yönergeden kaldırılan andın içeriğindeki değerlerin dışlandığına dair algı yaratacak ve sonuç olarak TSK’nın tartışılmasına neden olabilecek protest bir davranış disiplinsizlik olarak kabul edilecektir. Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır.''

TSK'YI TARTIŞMALI HALE GETİRDİLER

Söz konusu kararda, teğmenlerin bu eylemleriyle, TSK’yı tartışılır hale getirdikleri, toplumda ayrışmalara neden oldukları suçlamalarına yer verilirken, "Ordunun vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur." ifadelerine yer verildi.

''DİSİPLİNSİZLİK YAPTILAR''

Gerekçeli kararın son satırlarında ise şu ifadelere yer verildi;

''Askeri tören alanında program dışı izinsiz olarak icra edilen fiilin askeri hizmete de olan olumsuz etkisi disiplinsizliğin işlendiği yer ve sonuçlarının TSK’ya menfi etkileri ile personelin eylem bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte ağır disiplinsizlik teşkil eden bir eylem olduğu dikkate alınarak 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 20/1. Maddesinin c fıkrası gereğince 'hizmete engel davranışta bulunmak' disiplinsizliğini oluşturduğu kanaatine varlmıştır."

Yüksek Disiplin Kurulunun beş üyesinin oyçokluğuyla alınan karara dört üye karşı oy gerekçesi yazdı.

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