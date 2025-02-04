Prof. Dr. Naci Görür, "Üzerinden bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka bir şehir yok" diyerek o ili açık açık uyardı

"İzmir'de üzerinde fay hatları olan binalar var! Üzerinden bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka bir şehir yok işin kötü yanı biz bunun farkında değiliz. İzmir milletvekillerinin de ben bu durumdan haberdar olduklarını hiç zannetmiyorum. İzmir çok enteresan bir yer, deprem üreten çok kaynağı var. İzmir'in tarihi depremlerine bakarsanız hep İzmir depremi diye çok sayıda deprem çıkar.