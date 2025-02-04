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Son dakika! DEM'li Tuncay Bakırhan tarih verdi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan çağrı yapacak!

Son dakika! DEM'li Tuncay Bakırhan tarih verdi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan çağrı yapacak! İşte Bakırhan'ın önemli açıklamaları...

Son dakika! DEM'li Tuncay Bakırhan tarih verdi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan çağrı yapacak!
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Son dakika! DEM'li Tuncay Bakırhan tarih verdi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan çağrı yapacak! İşte Bakırhan'ın önemli açıklamaları...

DEM'li Tuncay Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde bir çağrı yapmaya hazırlandığını açıkladı. Bakırhan, "15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" dedi.

Son dakika! DEM'li Tuncay Bakırhan tarih verdi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan çağrı yapacak!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrı yapmaya hazırlanıyor, destekliyoruz. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir. İktidarı da tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz, artık top Erdoğan'da" ifadelerini kullandı.

Son dakika! DEM'li Tuncay Bakırhan tarih verdi: Teröristbaşı Abdullah Öcalan çağrı yapacak!

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

"15 ŞUBAT DA OLABİLİR, DAHA SONRASI DA OLABİLİR"

Grup toplantısı sonrası soruları cevaplayan ve "tarihi çağrının" ne zaman geleceği sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat da olabilir, daha sonrası da olabilir" ifadesini kullandı.


"ARTIK TOP ERDOĞAN'DA"

"Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. Artık top Erdoğan'da. Milyonlar artık demokratikleşme gelsin diye bekliyor, güven artırıcı adımların atılmasını bekliyoruz. ''

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

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