Trump'ın hamlesi altını yerinden fırlattı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yatırımcıların ilgi odağı oldu. 1 gram altın ne kadar? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Rezerv (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma kararı, küresel piyasalarda yarattığı şok dalgasıyla altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Bu tarihi hamle, Fed'in 111 yıllık tarihinde bir başkan tarafından alınan ilk görevden alma işlemi olarak kaydedilirken, merkez bankasının bağımsızlığına dair artan endişeler yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Kapalı çarşı altın fiyatları 27 Ağustos 2025 tarihinde güncellendi. . Bu süreçte, ons altının dolar karşısında güçlenmesi, TL bazındaki fiyatları da yukarı çekti ve Kapalı Çarşı'da alış-satış farkları daralmaya başladı. Trump'ın bu adımı, sadece ABD iç politikasında değil, küresel finansal istikrarda da domino etkisi yaratarak, altın piyasasını adeta bir "güvenlik balonu" haline getirdi. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?