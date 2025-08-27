  1. Anasayfa
Trump'ın hamlesi altını yerinden fırlattı! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, Kapalı çarşı altın fiyatları...
Altın fiyatları 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yatırımcıların ilgi odağı oldu. 1 gram altın ne kadar? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Rezerv (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma kararı, küresel piyasalarda yarattığı şok dalgasıyla altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Bu tarihi hamle, Fed'in 111 yıllık tarihinde bir başkan tarafından alınan ilk görevden alma işlemi olarak kaydedilirken, merkez bankasının bağımsızlığına dair artan endişeler yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Kapalı çarşı altın fiyatları 27 Ağustos 2025 tarihinde güncellendi. . Bu süreçte, ons altının dolar karşısında güçlenmesi, TL bazındaki fiyatları da yukarı çekti ve Kapalı Çarşı'da alış-satış farkları daralmaya başladı. Trump'ın bu adımı, sadece ABD iç politikasında değil, küresel finansal istikrarda da domino etkisi yaratarak, altın piyasasını adeta bir "güvenlik balonu" haline getirdi. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı 27 Ağustos 2025 itibarıyla güncellendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik kararı, Fed'in bağımsızlığına yönelik şüpheleri artırarak risk algısını yükseltti. Lisa Cook'un görevden alınması, mortgage dolandırıcılığı iddialarına dayandırıldı ve bu durum, Fed'in para politikası kararlarının siyasi baskı altında kalabileceği endişesini tetikledi. Trump'ın attığı adımın Fed'i faiz indirmeye zorlamayı amaçladığı değerlendirmeleri ve Fed'in bağımsızlığı konusunda endişeler ons altını 3386,52 dolara kadar yükseltti. Piyasa yorumcuları, Fed'in eylül ayı faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ve bu belirsizliğin altın rallisini sürdürebileceğini belirtiyor. Peki, 27 Ağustos 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte kapalı çarşı güncel altın fiyatları!

ALTIN TRUMP ETKİSİYLE YÜKSELDİ
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevden alındığını açıklamasının ardından iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Trump'ın attığı adımın Fed'i faiz indirmeye zorlamayı amaçladığı değerlendirmeleri ve Fed'in bağımsızlığı konusunda endişeler ons altını 3386,52 dolara kadar yükseltti.

ABD dolar endeksi yüzde 0,2 düşerek altının diğer para birimleri cinsinden fiyatını düşürerek uluslararası alıcılar için daha cazip hale getirdi. Yatırımcılar şimdi faiz oranlarına ilişkin daha fazla yönlendirme için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin Cuma günü açıklanmasını bekliyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 4.459,21

Satış: 4.459,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI 27 AĞUSTOS 2025
Alış: 7.268,00

Satış: 7.327,00

ONS ALTIN FİYATI 27 AĞUSTOS 2025
Alış 3.377,62 Dolar

Satış: 3.378,03 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 27 AĞUSTOS 2025
Alış: 28.981,00 TL

Satış: 29.174,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 27 AĞUSTOS 2025
Gram altın alış fiyatı: 4432 TL

Gram altın satış fiyatı: 4488 TL

