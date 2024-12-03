TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak
Yayınlanma:
03 Aralık 2024 14:49
Ekonomik şartların zor olduğu daire almak için zorlanan şu günlerde vatandaşlara TOKİ'den sevindiren haber gelerek dar ve orta gelirli ailelere uygun ödeme koşulları ile 250 bin daire satılacağını duyurdu
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Bilecik, Elazığ, Gaziantep ve Tunceli gibi birçok ilde yapılacak olan projede vadeye göre taksitler düzenlenebilecek. İşte, daire satışlarının yapılacağı şehirler ve detaylar...
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TOKİ, 2025 yılı için 250 bin konutluk dev bir projeye hazırlanıyor. Tunceli ve Kırıkkale başta olmak üzere birçok şehirde, stokta bulunan evler cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.
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TOKİ, yeni konut projelerinde esnek ödeme planları ve düşük taksit imkanları sunarak dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefliyor. Yeni projelerle birlikte binlerce kişi, hayalini kurduğu eve kavuşma fırsatı bulacak.
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TOKİ, Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Eltihatun Mahallesi'nde 118 konutluk projeden elde kalan 54 daireyi satışa çıkardı.
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En uygun dairenin peşinatı 155.790,01 TL olarak belirlenirken, 180 ay vade ve aylık 7.789,50 TL taksit ödemesiyle ev sahibi olmak mümkün olacak. Başvuru tarihleri ise 27 Kasım 2024 - 03 Aralık 2024 arasında gerçekleştirilebilecek.
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KIRIKKALE'DE SINIRLI SAYIDA DARİE
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Kırıkkale'nin Delice ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yer alan 3. Etap 126 konutluk projeden, 13 adet daire satışa çıkarılıyor. Bu projeye başvurular, 09 Aralık 2024 - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.
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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
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TOKİ projelerine başvurmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi üzerinden gerekli belgeleri tamamlayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamak için son tarihleri dikkatle takip etmek önem taşıyor.