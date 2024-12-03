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TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak

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TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak
Ekonomik şartların zor olduğu daire almak için zorlanan şu günlerde vatandaşlara TOKİ'den sevindiren haber gelerek dar ve orta gelirli ailelere uygun ödeme koşulları ile 250 bin daire satılacağını duyurdu
TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak 1 19

Bilecik, Elazığ, Gaziantep ve Tunceli gibi birçok ilde yapılacak olan projede vadeye göre taksitler düzenlenebilecek. İşte, daire satışlarının yapılacağı şehirler ve detaylar...

TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak 2 29

TOKİ, 2025 yılı için 250 bin konutluk dev bir projeye hazırlanıyor. Tunceli ve Kırıkkale başta olmak üzere birçok şehirde, stokta bulunan evler cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak 3 39

TOKİ, yeni konut projelerinde esnek ödeme planları ve düşük taksit imkanları sunarak dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefliyor. Yeni projelerle birlikte binlerce kişi, hayalini kurduğu eve kavuşma fırsatı bulacak.

TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak 4 49

TOKİ, Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Eltihatun Mahallesi'nde 118 konutluk projeden elde kalan 54 daireyi satışa çıkardı.

TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak 5 59

En uygun dairenin peşinatı 155.790,01 TL olarak belirlenirken, 180 ay vade ve aylık 7.789,50 TL taksit ödemesiyle ev sahibi olmak mümkün olacak. Başvuru tarihleri ise 27 Kasım 2024 - 03 Aralık 2024 arasında gerçekleştirilebilecek.

TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak 6 69

KIRIKKALE'DE SINIRLI SAYIDA DARİE

TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak 7 79

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yer alan 3. Etap 126 konutluk projeden, 13 adet daire satışa çıkarılıyor. Bu projeye başvurular, 09 Aralık 2024 - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak 8 89

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ'den dar ve orta gelirli ailelere müjde! Uygun ödeme koşullarıyla 250 bin daire satılacak 9 99

TOKİ projelerine başvurmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi üzerinden gerekli belgeleri tamamlayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamak için son tarihleri dikkatle takip etmek önem taşıyor.

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