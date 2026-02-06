Türkiye onu bu resmi ile hafızalara kazımıştı: 6 Şubat depreminin 3. yılında kızının mezarına koştu

6 Şubat depreminde enkazın altında kalan kızının elini bir an olsun bırakmayan babanın görüntüleri hafızalara böyle kazınmıştı.

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıklara gitti. Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmadığı görüntülerle hafızalara kazınan acılı baba depremin 3. yıl dönümünde konuştu.

6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen acı fotoğraf ile hafızalara kazınan baba, depremin 3. yıl dönümünde kızını mezar başında da yalnız bırakmadı.

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.

MEZARLIKLARDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu.

TÜRKİYE'NİN HAFIZASINA KAZINAN FOTOĞRAF

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

"TARİF EDİLEMEYECEK BİR ACI"

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.

