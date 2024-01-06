Ticaret Bakanlığı e-ticaret firmalarına acımadı: Yaklaşık 90 milyon liralık ceza!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e ticaret şirketlerine ceza kesildi. Sözleşmeleri ihlal eden ve tüketicilerin açığından faydalanan birçok firmaya cezai işlem uygulandı.

E-TİCARET FİRMALARI, BAKANLIK UYGULAMARINDAN KAÇAMADI

58 firmanın arasında bulunduğu işletmelere 2023 yılında rekor ceza işlemi yapıldı. Toplamda 58 firma için 86 milyon lira ceza kesilmiş oldu.

Bakanlık mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle; toplam 86 milyon 274 bin 994 lira maddi ceza uyguladı. Kesilen ceza ile beraber uygulamaların 2024 yılında da devam edeceği mesajı verildi.

TİCARET BAKANLIĞI SIKI TAKİPTE

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamada da bulundu. Firmalara kesilen ceza hakkında Ticaret Bakanlığı şunları söyledi;

"Zaman ve mekan sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmeler, teknolojinin hızlı gelişimiyle gün geçtikçe daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Söz konusu teknolojik gelişmelere ve tüketici alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak hızla gelişen bu alan tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri de beraberinde getirmektedir. 6502 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amacı tüketiciyi korumaktır.

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Amaca uygun olarak 6502 sayılı Kanun ve 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği' hükümlerinin firmalar tarafından doğru uygulanması son derece önem arz etmektedir. Piyasada faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamaları Bakanlığımız radarına girmekte ve incelenmektedir."