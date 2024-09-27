Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor! Sadece 80 liraya satılıyor

Karadeniz'de bu sene palamut bolluğu var. Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağları palamutla dolu. Tek tek palamutlar tezgahlarda 80 liradan satılıyor.



Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, sezona bol miktarda palamut avlayarak başladıklarını söyledi.

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Eylül 1'den 26'sına kadar palamut bolluğu bu yıl aralıksız devam etti. Tahmin ettiğimiz gibi bol miktarda palamut vardı. Halkımız uygun fiyatlı ve ucuz palamut tüketiyor. Şu anda fiyatlar 50-80 liradan oluşuyor. İri balıklar 80 TL. Bir zamanlar elli liraydı. O zaman tanesi 600 ila 700 gramdı. Gramaj nedeniyle şu anda fiyatlar 80 liraya çıktı. Palamu'ya büyük ilgi var ve talep var. Halkımız sürekli olarak palamut tüketiyor.”

Günde yaklaşık 400 kasa palamut satın alan balıkçı Olcay Karabulut, "Bu sezon palamuda gerçekten doyuyoruz" dedi. 3 ila 4 gün önce kestane karası dediğimiz bir hava vardı ve çok az palamut çıkardık. Fiyat artmıştı. 120 liradan 80 liraya düştü. İri palamutlarımızın fiyatı şu anda yirmi lira. Günde yaklaşık 300-400 kasa palamut satıyoruz. Geçen hafta 120 liraya sattığımız balıkların fiyatı şu anda 50-80 lira arasında değişti. Palamut avı en fazla yirmi gün sürer. Hamsi ve istavrit bundan sonra gelir. Balıkçılar harika günler bekliyor” dedi.