TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yolları, (TCDD)Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı. yapılan bu zamla beraber Ankara - İstanbul, Konya -İstanbul arası bilet fiyatları ne kadar oldu. İşte zamlı tüm bilet fiyatları.

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TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu?

BirGün'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı.

YHT ANKARA- İSTANBUL NE KADAR OLDU

Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye çıkarıldı.

Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildi.

(TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu?

YHT KONYA İSTANBUL NE KADAR OLDU

Öte yandan Konya - İstanbul bilet fiyatı 630 TL'den 790 TL’ye, Konya - Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'den 390 TL’ye, Konya - Sivas bilet fiyatı 675 TL'den 800 TL’ye, Konya - Karaman bilet fiyatı 110 TL'den 175 TL’ye, Konya-İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'den 750 TL’ye çıkarıldı.

TCDD, hızlı tren fiyatlarına 2022 yılında 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez zam yaptı. YHT bilet fiyatları son olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında zamlanmıştı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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