TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yolları, (TCDD)Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı. yapılan bu zamla beraber Ankara - İstanbul, Konya -İstanbul arası bilet fiyatları ne kadar oldu. İşte zamlı tüm bilet fiyatları.