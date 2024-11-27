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Tarım Bakanına pestisit sorusu! Endişe haklı şakası yok: 27 kasım gazete manşetleri
Tarım Bakanına pestisit sorusu! Endişe haklı şakası yok: 27 kasım gazete manşetleri
Yayınlanma:
27 Kasım 2024 08:16
Bugün gazeteler hangi manşeti attı, hangi haberleri ön sayfalarına taşıdı? İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba ulusal yayın gazete manşetleri.
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