Tapu sahipleri tedirgin eden E-imza karmaşası! Ev ve arsalarınızı bu yöntemle koruyabilirsiniz

Son günlerde E-imza ile yapılan sahte diploma olayının patlak vermesi ile tapu ve arsa sahiplerini de E- imza ile ev arsa tapularının satılmasından endişe edenler uzmanların uyarısıyla açıkladıkları yöntemlerle koruma altına alabilirler. İşte o yöntemler.

1 10 Yakın zamanda gündemde yoğun bir yer kaplayan e-imza soruşturması, tapu sahiplerini endişelendirdi. Tapu sahipleri, sahte e-imza ile dolandırıcılık vakalarının ortaya çıkmasının ardından tapu işlemlerindeki onay sürecini tekrar gözden geçirip, ekstra güvenlik almaya başladı. 2 10 İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA MEVCUT Web tapu sistem işlemlerinin başvuru aşaması ile alakalı bir sistem yapısı. Bu kısımda iki aşamalı kimlik kontrolü sistemi altyapısı bulunuyor. Bu sistemin çalışma prensibine bakıldığında vatandaşların e-Devlet'e girmesi tek başına yeterli olmuyor. 3 10 E-Devlet Kapısı'na iki aşamalı giriş, e-Devlet şifresine ek bir güvenlik katmanı olarak tasarlandı. İki aşamalı giriş sayesinde e-Devlet şifrenizi herhangi bir kişi bilse dahi e-Devlet Kapısı hesabınıza girişi mümkün olmayacaktır. 4 10 TAPU DAİRELERİNDE ÇİPLİ KİMLİK KARTI İLE İŞLEM YAPILMAK ZORUNDA Tapu dairelerinde ise önlem daha da yüksek.Tapu dairesine gidildiğinde artık çipli kimlik kartı ile işlem yapılmak zorunda. Eski kimlik kartı, tapu işlemlerinde kullanılamıyor. Çipli kimlik kartı ile biyometrik doğrulama sistemi aktif. 5 10 Biyometrik doğrulama çipli kimlik kartının tapu işlemlerinde bir biyometrik cihaza takılarak parmak izi doğrulaması ile beraber ancak bir satış beyanı alınabiliyor. Bu sayede gerek kimlik gerekse de kişinin teyidi sağlanmış oluyor. 6 10 VEKALET İŞLEMLERİ SORGULANIYOR Vekalet işlemlerinde, vekaletin teyit edilmesi ile bir sistem mevcut. Noterler Birliği üzerinden sisteme taranmış vekaletler mutlaka Tapu, Kadastro Sicil Müdürlükleri tarafından kontrol ediliyor. Bu da ek bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor. 7 10 TAPUSUNU KORUMAK İSTEYEN NE YAPMALI? Tapusunu korumak isteyen vatandaş, vekaletli bile olsa işlemlerin durmasını engelleyebilir. Web tapudan giriş yapılarak 'İşlem yapılamaz' beyanı işlendiği zaman tapusunu kontrol altına alabilir. 8 10 Bu özellik sayesinde tapuda herhangi bir vekalet bulunsa dahi bir işlem yapılamaz. 9 10 TAPU İŞLEMLERİNDE E-İMZA NEDİR, NEDEN KULLANILIR? Tapu işlemlerinde e-imza, elektronik ortamda gerçekleştirilen işlem ve sözleşmelerde, dijital ortamda kimlik doğrulaması yapmak için kullanılan elektronik bir imza türü olarak bilinir. 10 10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bu sistemle, tapu işlemleri e-devlet üzerinden dijital ortamda yapılabilir.



