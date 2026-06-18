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Tanju Özcan cinsel saldırı suçundan tutuklandı!

Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şoförüyle birlikte tutuklandı.

Tanju Özcan cinsel saldırı suçundan tutuklandı!
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Tanju Özcan cinsel saldırı suçundan tutuklandı!

Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şoförüyle birlikte tutuklandı.
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.

Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı.

Tanju Özcan cinsel saldırı suçundan tutuklandı!

ŞOFÖRÜ DE TUTUKLANDI

Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.

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