'Süt' lakaplı kadının sosyal medyadaki ahlaksızlığına son verildi: Serbest kalan kocası da tutuklandı! İşte, o haberla ilgili ilginç ayrıntılar...

Ahlaksız paylaşımın ardından tutuklanmıştı: Serbest kalan kocası da cezaevine gönderildi

Sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan ve 24 saatte 100 erkekle olabileceğini söyleyen fenomen ‘Süt’ lakaplı Azra V. tutuklanmıştı. Birlikte gözaltına alındığı kocası ise serbest kalmıştı. Kocası Pedram V. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın ardından tekrar gözaltına alındı çıkarıldığı mahkemece o da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pedram yaptığı paylaşımda uluslararası çağrı yaparak emniyet mensuplarına ve Türk halkına iftiralarda bulunmuştu.

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Azra V. ve eşi Pedram V., Onlyfans isimli yasaklı sitede pornografik içerikler ürettikleri, bu içerikleri para karşılığında sattıkları ortaya çıktı. Genç kız sosyal medya üzerinden yaptığı müstehcen içerikli paylaşımlarda 24 saat içinde 100 farklı erkekle birlikte olacağına dair paylaşımlar yapmıştı. Yapılan paylaşım üzerine gelen ihbar doğrultusundan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. 5 adet suç kaydı bulunan Azra V. isimli genç kız ve 3 suç kaydı bulunan eşi Pedram V. gözaltına aldı. Gözaltı esnasına Azra V'nin polise zorluk çıkardığı öğrenildi.

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KARISI TUTUKLANMIŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Azra V., "Memura mukavemet" ve "Müstehcenlik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi Pedram V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SAVCILIK MÜSTEHCENLİKLE MÜCADELE DÜĞMESİNE BASTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı toplum ahlakını bozan müstehcenliğin sosyal medyada çok yaygınlaştığını ve savcılık olarak mücadele edeceklerini, emniyete talimat verildiğini belirtti. Öte bu şahısların geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi'nde dolar saçma skandalı nedeniyle yargılandıkları ortaya çıktı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINAN KOCA DA TUTUKLANDI

Öte yandan eşinin tutuklanmasının ardından çeşitli iftiralarla dolu bir paylaşım yapan Pedram V. Paylaşımında eşinin işkence gördüğünü iddia ederek yalan beyanlarda bulundu gözaltına alınan Pedram V.'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: SABAH

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