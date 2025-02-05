İstanbul'da simit alanların kafası karıştı: Simite, resmi zam oldu mu? Simitin fiyatı ne kadar? İşte, o açıklamalar...
İstanbul’da Simit 20 TL Oldu! Resmi Değil Gayriresmi Zam
İstanbul’da simide zam geldi. 2024 yılında 12.5 liraya satılan simit de zamlardan nasibini alan ürünlerden oldu. Habertürk’te yer alan habere göre simide gayriresmi yüzde 33 zam yapıldı. Simit fiyatı bu zamla birlikte 20 lira oldu.
İstanbul denilince akla gelenlerden biri de sokak lezzetlerinden simit. İstanbul’un sembollerinden biri olan simit de zamlardan nasibini aldı. Simide gayriresmi zam geldi.
2024’te 12.5 liradan satılan simit resmi değil gayriresmi zamla 20 liraya yükseldi. Habertürk’ten Didem Ernez’in haberine göre İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir, resmi zam yapılmadığını hatırlattı:
“Asgari ücret yüzde 30 arttı, kiralar yüzde 60 arttı, ham maddelerde yüksek artış meydana geldi.”
'Şu an için resmi tarife çıkmadı. Ham maddelerdeki yüksek artıştan dolayı böyle bir teklif çalışmamız var. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Asgari ücret yüzde 30 arttı, kiralar yüzde 60 arttı, sigorta primleri yükseldi. Bu yüzden zam talep ettik.'