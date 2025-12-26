Erden Timur kimdir, neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor?

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu 29 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur da yer alıyor.

ERDEM TİMUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında, doğrudan bahis oynama ya da maç ayarlama değil, bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen para trafiği ve kara para mevzuatına ilişkin iddialar nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

İddiaya göre soruşturma kapsamında Timur'un incelenen banka hesaplarında, bahis kaynaklı olduğu değerlendirilen para giriş-çıkışları tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin olağan dışı işlemler içerdiği ve birbirleriyle bağlantılı bir finansal trafik oluşturduğu ileri sürüldü.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in paylaştığı bilgilere göre; incelemede, paranın kaynağının gizlenmesi ya da izinin kaybettirilmesine yönelik şüphelerin bulunduğu ifade edildi. Bu kapsamda dosyanın, bahis suçlarıyla bağlantılı finansal işlemler ve kara para mevzuatı çerçevesinde değerlendirildiği aktarıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN 29 KİŞİ

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekçi

İbrahim Yılmaz

İlke Tankul

İsmail Karakaş

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur

Figen Özkaya

Emrah Günaydı

Burak Söyleyen

Fatih Kulaksız

Ecem Alkaş

Ecrin Korkmaz

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu

Enes Bartan

Hakan Çakır

Serhat Ölmez

Umut Esel

Buğra Cem İmamoğulları

Burcu Kurt

Konuyla ilgili savcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir."

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.

Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır. Erden Timur, dağıtılabilir kar üzerinden en az yüzde yüzde 51'ini toplumsal fayda sağlamak için Nef vakfını 2015 yılında kurmuştur.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.