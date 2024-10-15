Sur canisi Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil'in babası o gün yaşananlarla ilgisi ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Bir yandan 3 isimden de elde edilen dijital materyallerin incelenirken, diğer yandan görgü tanıkları, aile üyelerinden de tek tek ifade alınıyor. Bu isimlerden bir tanesi de katil zanlısının kız arkadaşı olan Ayşenur Halil'in babası Y. Halil oldu.

