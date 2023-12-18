Suçlamaları reddetti! Ece Ronay eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddia edilen davada, son durum

Sosyal medya fenomeni olmanın yanı sıra güzellik merkezi olan Ece Ronay'ın eski eşinin iş yerini kurşunlatma davasında görülen son duruşmada bütün suçlamaları reddettiği belirtildi.

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Suçlamaları reddetti! Ece Ronay eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddia edilen davada, son durum

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay’ın, suçlamaları reddettiği öğrenildi.

ANADOLU ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerini kurşunlattırmaya azmettirmek suçlamasıyla cuma günü gözaltına alınmış, aynı soruşturma kapsamında Ronay’la birlikte 5 kişi daha yakalanmıştı. Ronay ve beraberindekiler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bu sabah Kartal’daki Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

İDDİALARI TÜMÜYLE REDDETTİ

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay’ın, emniyette yöneltilen iddiaları reddederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gözaltında verdiği ifadede söz konusu işyerlerine yönelik kurşunlama olayları ile herhangi bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenilen Ronay, iddiaları tümüyle reddettiği aktarıldı.

Ece Ronay eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddia edilen davada, son durum

Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin ise eylemde yer aldıklarını kabul ettikleri, Gebze ve Kadıköy’deki adı geçen işyerine yönelik kurşunlama olayında talimatı Kaan A. adlı kişiden aldıklarını itiraf ettikleri kaydedildi. Ateş eden kişilere talimat verdiği öne sürülen Kaan A.’nın ise yurt dışında olduğu ileri sürüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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