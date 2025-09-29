SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2026 Ocak ayında emekli zammı ne kadar olur? Tahmini yeni emekli maaşları hesaplandı! Kim ne kadar alacak?

TÜİK SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarını belirleyecek yılın ikinci altı ayın Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri açıkladı. Bu veriler doğrultusunda pek çok SSK ve Bağ-Kur emeklisi, '2026 Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olur?' ve '2026 Ocak ayı emekli zammı ne zaman açıklanacak?' gibi çeşitli soruları araştırıyor. İşte 2026 tahmini emekli maaş oranları.

1 12 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, emekli zammının belirlenmesinde kritik rol üstleniyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur'lu pek çok vatandaş, TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. 2 12 TÜİK 2 AYLIK VERİYİ DUYURDU TÜİK, her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Eylül ayı enflasyon verisi henüz duyurulmasa da temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. 3 12 TÜİK, 2025 Temmuz ayı enflasyon verisini yüzde 2,06 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 seviyesinde oldu. 2025 Ağustos ayı aylık enflasyon rakamı ise, yüzde 2,04 olarak belirtildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,95. 4 12 Ayrıca TÜİK tarafından duyurulan verilere göre 2 aylık enflasyon farkı yüzde 4,14 oldu. 5 12 EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR Emekli zammının belirlenmesinde, yukarıda da belirtildiği gibi TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda TÜİK tarafından açıklanan 2 aylık enflasyon verisi sonucunda pek çok SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak ayında emekli zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. 6 12 Emekli zammının netleşmesinde 6 aylık enflasyon verisi gerekiyor. Şu ana kadar sadece temmuz ve ağustos ayı verileri açıklandı. Geriye; eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. 7 12 Bunun yanı sıra, açıklanan 2 aylık veri ile tahmini emekli zammı hesaplanabiliyor. Peki, 2 aylık veriye göre tahmini olarak 16.881 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur'lu ne kadar emekli maaşı alır? 8 12 EMEKLİ MAAŞI ŞEKİLLENİYOR Emekli maaşı, TÜİK tarafından duyurulan enflasyon verileri neticesinde şekilleniyor. Bu doğrultuda temmuz ve ağustos ayı verileriyle tahmini emekli zammı hesaplanabiliyor. 9 12 Peki, 2 aylık veriyle tahmini emekli maaşı ne kadar olur? İşte 16.881 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur'lu için tahmini yeni emekli maaşı; 10 12 Eski Maaş: 16.881 TL. Yeni Maaş: 17.580 TL. Eski Maaş: 17.000 TL. Yeni Maaş: 17.704 TL. Eski Maaş: 18.000 TL. Yeni Maaş: 18.745 TL. Eski Maaş: 19.000 TL. Yeni Maaş: 19.786 TL. 11 12 Eski Maaş: 20.000 TL. Yeni Maaş: 20.828 TL. Eski Maaş: 21.000 TL. Yeni Maaş: 21.870 TL. Eski Maaş: 22.000 TL. Yeni Maaş: 22.911 TL. 12 12 Not: Yukarıdaki emekli zammı hesaplaması, TÜİK tarafından açıklanan 2 aylık enflasyon verisiyle tahmini olarak yapılmıştır. 2026 Ocak ayı emekli maaşının netleşmesinde eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da kritik önem taşıyor. KAYNAK: AKŞAM.COM.TR



