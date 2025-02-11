Son dakika: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkındaki karar açıklandı!

Son dakika: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, yargılandığı Diyarbakır'da 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, yargılandığı Diyarbakır'da 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan, "terör örgütüne yardıma teşebbüsten" suçlanıyordu.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Zeydan katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.



ZEYDAN'IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Zeydan'ın avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için süre ve reddihakim talebinde bulundu.

Talepleri reddeden mahkeme, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

TERÖRİSTLERE CANLI KALKAN OLMUŞTU

Zeydan'ın 4 Ekim 2015 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yasaklı bölgeye girerek, canlı kalkan eylemine katılmıştı. Zeydan, askeri operasyonları engellediği iddiasıyla yargılanıyordu.

SEÇİM SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024’teki yerel seçime DEM Parti’den girmişti. Oyların yüzde 55,48’ini alan Zeydan başkan seçilmişti.

Ancak Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan adaya karar vermişti.

DEM Parti bu karara itiraz etmiş, Yüksek Seçim Kurulu itirazı kabul etmişti.

Bu kararın ardından Zeydan mazbatasını almıştı.

PKK ÖVGÜLERİYLE TANINIYOR

Kamuoyu Abdullah Zeydan'ı, hain terör örgütü PKK'ya yönelik övgüleriyle tanıyor.

2015 yılında PKK'nın hendek olaylarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu.

SKANDAL İFADELER KULLANDI

Bu operasyon ise PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi rahatsız etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, skandal ifadeler kullandı.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"

Zeydan açıklamasında, "PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar." söyleminde bulundu.

"PKK, TÜRKİYE'Yİ GÜLLER BAHÇESİNE ÇEVİRMEK İÇİN ORTAYA ÇIKMIŞ HALK HAREKETİDİR"

Abdullah Zeydan, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

PKK, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin.

YARGILANDI

PKK'yı öven sözlerin ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

4 Kasım 2016’da terör örgütü PKK'ya yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan Abdullah Zeydan “örgüt propagandası yapmak’tan” 3 yıl 1 ay 15 gün, “örgüte yardım etmek’ten” 5 yıl hapis cezası aldı.

2022 YILINDA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Zeydan, 2022 yılının başında cezaevinden çıktı.

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