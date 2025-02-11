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Sahte kanser ilaçları imalathanesine baskın: “HÜCRE-10" operasyonu soluk kesti!

Sahte kanser ilaçları imalathanesine baskın: “HÜCRE-10" operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.

Sahte kanser ilaçları imalathanesine baskın: “HÜCRE-10" operasyonu soluk kesti!
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Sahte kanser ilaçları imalathanesine baskın: “HÜCRE-10" operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi. Operasyonda; sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sahte kanser ilaçları imalatına baskın: “HÜCRE-10" operasyonu soluk kesti!

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Sahte kanser ilaçları imalatına baskın: “HÜCRE-10" operasyonu soluk kesti!

Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.

Operasyonda; sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sahte kanser ilaçları imalatına baskın: “HÜCRE-10" operasyonu soluk kesti!

İŞTE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu;

5 Milyon adet Sahte İlaç,

100 Bin adet boş ilaç kutusu,

32 Bin adet marka etiketi,

9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası,

350 kg toz ham madde ve

60 Bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Sahte İlaç Üretimi Yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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Kaynak:AA

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