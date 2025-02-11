Sahte kanser ilaçları imalathanesine baskın: “HÜCRE-10" operasyonu soluk kesti!

Sahte kanser ilaçları imalathanesine baskın: “HÜCRE-10" operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi. Operasyonda; sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.

Operasyonda; sahte ilaç imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İŞTE OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu;

5 Milyon adet Sahte İlaç,

100 Bin adet boş ilaç kutusu,

32 Bin adet marka etiketi,

9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası,

350 kg toz ham madde ve

60 Bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

Haberin Devamı



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Sahte İlaç Üretimi Yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Bugün okullar tatil mi? Eğitime kar engeli, tatiller peş peşe gelmeye başladı! İşte okulların tatili edildiği iller

İstanbul'da 9 Belediyeye terör soruşturması! Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'dan seslendi: İsrail verdiği sözü tutmadı!