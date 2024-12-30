Son dakika! Valilik duyurdu: 31 Aralık salı günü okullar, 16:00'da kapanacak!

Trafik yoğunluğu ve güvenliği nedeniyle, 31 Aralık salı günü okullar, 16:00'da kapanacak..

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." denildi.