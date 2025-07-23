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Son dakika: Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından önemli açıklama geldi: Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır."

Son dakika: Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı!
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Son dakika: Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından önemli açıklama geldi: ''Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır."

Son dakika: Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı!

MSB: Türkiye ve İngiltere Savunma Bakanları Eurofighter Typhoon için mutabakat zaptı imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur. Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır." denildi.

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