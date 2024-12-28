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Son Dakika! Türkiye aylardır bu davanın sonucunu merakla bekliyordu! Narin Güran davası ile ilgili mahkeme son kararı açıklandı

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi sonrası Narin Güran'ı canice kim öldürdü, neden katletti? Soruların cevaplanması için Diyarbakır adliyesinde devam eden dava ile ilgili mahkeme son kararını verdi.

Son Dakika! Türkiye aylardır bu davanın sonucunu merakla bekliyordu! Narin Güran davası ile ilgili mahkeme son kararı açıklandı
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Son dakika haberleri....Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra Eğertutmaz deresinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında mahkeme son kararını açıkladı.

Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran için ağırlaşrırılmış müebbet hapis cezası verldi. Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay ceza verildi.

Detaylar Birazdan...

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