Son dakika... Türkiye 12 şehidini son yolculuğuna uğurluyor

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tüm Türkiye, Pençe-Kilit harekat bölgesinden gelen acı haberle sarsıldı. 12 kahraman askerimiz metan gazına maruz kalarak şehit oldu. Kahreden haberin ardından tüm Türkiye, şehitlerimizi uğurluyor.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAMAN İÇİN NİĞDE'DE TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Enver Yaman için memleketi Niğde’de cenaze töreni düzenleniyor.

SÖZLEŞMELİ ER GÜLTEKİN İÇİN İSTANBUL'DA TÖREN

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.

Törende baba Habib Gültekin, annesi taziyeleri kabul etti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Cenaze töreni devam ediyor.

UZMAN ÇAVUŞ ÜZÜM'E KAYSERİ'DE TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze töreninde duydu dolu anlar da yaşandı. Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

SÖZLEŞMELİ ER ÖZKANLI İÇİN AKSARAY'DA TÖREN

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25), cenazesi memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da katıldı.

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İki yıl önce göreve başlayan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın cenazesi, dün Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi. Babası Ali Özkanlı'nın hayatının kaybetmesinin ardından kardeşi ile yetim olarak büyüyen ve öğretmenleri aracılığıyla memleketindeki 1 öğrenciye burs veren ve bayram gibi özel günlerde bazı öğrencilere harçlık da gönderen Şehit Özkan Özkanlı için bugün Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, şehidin annesi Hüriye ve ağabeyi Ömer Özkanlı'ya başsağlığı diledi. Ömer Özkanlı da taziye dileklerinin ardından ‘'Vatan sağ olsun’' dedi. Bekar olan Şehit Özkanlı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Namlıkışla köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÖZLEŞMELİ ER UYANIK MEMLEKETİ BİTLİS'TE SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenip şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık (24), memleketi Bitlis’in Mutki ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık da şehit oldu. TSK’da 4 yıldır görev yapan şehit Celattin Uyanık için bugün öğlende memleketi Bitlis’te tören düzenlendi.

Ersan Merkez Camii’nde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ KANİ OBİ İÇİN ORDU'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi için Ordu’da cenaze töreni düzenleniyor.

ASTSUBAY MANGURA İÇİN AKHİSAR'DA TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa’nın Akhisar ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.

SÖZLEŞMELİ ER KUŞAK İÇİN BALIKESİR'DE TÖREN

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için Balıkesir'in Kepsut ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.

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