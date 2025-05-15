Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı

“ANNELER GÜNÜ’NÜ KADIN EMEĞİYLE TAÇLANDIRDI"

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak cümlelerine başlayan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Anneler Günü’nü, kadınlarımızın üretkenliğini, emeğini ve dayanışmasını görünür kılan bir etkinlikle kutlamak istedik. ‘Yeşil Günler’, sadece çevre bilincini değil; aynı zamanda kadın emeğinin gücünü ve toplumsal katkısını da yansıtan çok değerli bir buluşma oldu. Tuzla’da kadınlarımız için hem ekonomik hem sosyal anlamda daha güçlü yarınlar inşa etmek istiyoruz. Bugün burada sergilenen her ürün, aslında bir annenin, bir kadının emeğinin, özverisinin ve sevgisinin yansımasıdır. Bu anlamlı günde, bu güzel birlikteliği paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.