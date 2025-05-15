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Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı

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Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı
Tuzla Belediyesi, Anneler Günü’ne özel düzenlenen 'Yeşil Günler' etkinliğiyle kadın emeği ve çevre bilincini aynı çatı altında buluşturdu. El emeği stantlarından konserlere uzanan renkli program, hem duygu dolu anlara sahne oldu hem de kadın dayanışmasının gücünü gözler önüne serdi.
Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı 1 18

Tuzla Sahil Tören Alanı’nda düzenlenen programda, Tuzlalı kadınların el emeği ürünleriyle kurdukları stantlar büyük ilgi görürken, sergilenen üretimler ve sosyal girişimler, kadın dayanışmasının güçlü bir yansıması olarak dikkat çekti. İBB KADIN Korosu’nun sahne aldığı program, keyifli ve renkli anlara sahne oldu.

Tuzla'nın farklı noktalarında kurulacak Kadın El Emeği Pazarı ve Takas Pazarıyla kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefliyor.

Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı 2 28

“ANNELER GÜNÜ’NÜ KADIN EMEĞİYLE TAÇLANDIRDI"

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak cümlelerine başlayan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Anneler Günü’nü, kadınlarımızın üretkenliğini, emeğini ve dayanışmasını görünür kılan bir etkinlikle kutlamak istedik. ‘Yeşil Günler’, sadece çevre bilincini değil; aynı zamanda kadın emeğinin gücünü ve toplumsal katkısını da yansıtan çok değerli bir buluşma oldu. Tuzla’da kadınlarımız için hem ekonomik hem sosyal anlamda daha güçlü yarınlar inşa etmek istiyoruz. Bugün burada sergilenen her ürün, aslında bir annenin, bir kadının emeğinin, özverisinin ve sevgisinin yansımasıdır. Bu anlamlı günde, bu güzel birlikteliği paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı 3 38

KADIN DAYANIŞMASINA VE ÇEVREYE VURGU

Tuzla Belediyesi, İBB KADIN vizyonu doğrultusunda yürüttüğü projelerle kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmeyi sürdürüyor. 'Yeşil Günler' etkinliği, bu vizyonun yereldeki en canlı örneklerinden biri olarak kadınları sanat, üretim ve dayanışma etrafında bir araya getirdi.

Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı 4 48

Tuzla Belediyesi’nin kadın odaklı sosyal politikaları ve çevreci yaklaşımları, ilçede yaşayan kadınların yaşam kalitesini artırırken, toplumsal dayanışmayı da pekiştiriyor.

Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı 5 58

Tuzla Belediyesi’nin kadın odaklı sosyal politikaları ve çevreci yaklaşımları, ilçede yaşayan kadınların yaşam kalitesini artırırken, toplumsal dayanışmayı da pekiştiriyor.

Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı 6 68
Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı 7 78
Tuzla'da anneler günü kadın emeği ile taçlandırıldı 8 88
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