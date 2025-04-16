Son dakika! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: Son durumu nasıl, Siyasilerden açıklama geldi!

Son dakika! Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'in yaklaşık 7 saat süren ameliyatı tamamlandı. Önder'in son durumu nasıl, siyasilerden önemli açıklama...

Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdiği, İstanbul’da tedavi altına alındığı öğrenildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

AMELİYATI SONA ERDİ

Kalpten çıkan ana damarında yırtık oluşan Önder'in ameliyata alındığı bildirildi. Ameliyatın kritik kısmının sona erdiği ancak yoğun bakıma alınacak şartların oluşması için Önder'in ameliyathanede müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'in yaklaşık 7 saat süren ameliyatı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." denildi.

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN YENİ AÇIKLAMA!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, şu ifadeleri kullandı;

"Tüm herkes gibi Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor durumu. Hepimiz sizlere iyi haber vermek için dakikalar sayıyoruz. Şu anda yeni bir bilgi yok bizlerde de henüz. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin.

DEM PARTİ'DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

DEM Parti’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

► DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır.

► Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.

► Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krrizi geçirdiği haberi duyuruldu.

AMELİYATA ALINDI

Son edinilen bilgilere göre, Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı.

VALİ GÜL: YAKLAŞIK 6-7 SAAT SÜRMESİ BEKLENİLEN BİR AMELİYATA GİRDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." dedi.

Vali Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini belirten Gül, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.

"SABAHA KARŞI AMELİYATIN NETİCESİNİ HOCALARIMIZ SİZLERLE PAYLAŞACAK"

Gül, kendilerinin saat 22.50 sularında hastaneye geldiğini kaydederek, "İl Sağlık Müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an biliyorsunuz ameliyatta. Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." diye konuştu.

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Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile diğer devlet büyüklerinin meseleyle yakinen ilgilendiğini aktaran Gül, "Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, ÖNDER'İN DOKTORLARINDAN BİLGİ ALDI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder'in tedavi altına alındığı hastaneyi aradı. Bahçeli, hastane başhekiminden ve Önder'in doktorlarından bilgi aldı.

KARDEŞİ SON DURUMUNU PAYLAŞTI

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sürerken, hastanede Önder'in durumunu yakından takip eden kardeşi Ali Fuat Önder, "Ameliyatı devam ediyor, biz de olumlu haber bekliyoruz" dedi.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Önder ameliyata alınırken, çok sayıda partili hastaneye geldi. Önder'in sağlık durumunu yakından takip eden kardeşi Ali Fuat Önder, "Ameliyatı devam ediyor, biz de olumlu haber bekliyoruz. Ameliyatın ne kadar süreceği belli değil ama tahmini 8-9 saat gibi sürebilir şeklinde bilgi var" dedi.

MEMİŞOĞLU: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: TEDAVİSİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

İstanbul Valisi Davut Gül, kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gül, Önder'in kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Gül, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini, tedavisinin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, şifa dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YILMAZ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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