  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

Yayınlanma:
Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteorolojinin son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 112

Meteorolojinin son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 212

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 312

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.

UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 412

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 512

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 612

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Parçalı bulutlu

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 712

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 812

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1012

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1212

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz'in batısı sabah 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT