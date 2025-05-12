Son dakika: PKK'nın kendini feshi sonrasi, Bakan Fidan'dan ilk açıklama!

PKK'nın kendini feshi sonrasi, Bakan Hakan Fidan, Ürdün ve Suriyeli mevkidaşlarıyla kameralar kaşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu...

Dıişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve Suriyeli mevkidaşlarıyla kameralar kaşısına geçti. Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahipliğinde Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Bakan Fidan toplantının ardından açıklamalarda bulundu, sorulara yanıt verdi.

Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı;

PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin Fidan, ''PKK'nın aldığı tarihi bir karar. İnşallah devamı gelecektir. Biz bu ülkenin evlatları olarak bu sorunu kendi aklımızla ve kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz. Böyle bir kararın alınmasından sonra atılacak bazı adımlar var. Onları yakından takip ediyoruz. Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ GELİŞMELER

Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelere ilişkin soruya ''Önümüzdeki günlerde tarafların bir uzlaşma etrafında bir araya geleceklerini düşünüyorum. Her iki tarafın ABD'nin desteğini yanına alma çabası var. Bir an önce ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz.'' diye cevap verdi.

Haberin Devamı

Bartın'ın Amasra ilçesinde içler acısı olay: Engelli genç, küçük kardeşini tüfekle vurdu!

Amasya'da deprem: İşte AFAD'tan ilk açıklama...

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum