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Amasya'da deprem: İşte AFAD'tan ilk açıklama...

Amasya'da deprem! AFAD: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Amasya'da deprem: İşte AFAD'tan ilk açıklama...
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Amasya'da deprem: İşte AFAD'tan ilk açıklama...

Amasya'da deprem! AFAD: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Amasya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Gümüşhacıköy'de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi, can ve mal kaybı yok.

Amasya'da deprem: İşte AFAD'tan ilk açıklama...

4.4 LÜK SARSINTI KORKUTTU

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.23'te merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 10.07 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, özellikle Amasya kent merkezi ve ilçelerinde, Samsun'un doğu kesimlerinde ve çevre illerde hissedildi.İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sarsıntının ardından ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

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