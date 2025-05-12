Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum

ABD VE ÇİN'İN TİCARİ ANLAŞMASI BORSANIN YÜKSELİŞİNİ DESTEKLEDİ!

Diğer yandan, ABD ile Çin'in karşılıklı olarak gümrük vergilerini azaltması, İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri konusundaki olumlu beklentiler ve Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesin, yatırımcıların risk iştahını artırarak borsadaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar olduğu ifade ediliyor.