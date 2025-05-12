Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum
Yayınlanma:
12 Mayıs 2025 13:52
Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte, ABD ile Çin’in karşılıklı olarak gümrük vergilerinde indirime gitmesi, Hindistan-Pakistan ve Rusya-Ukrayna hattında gelen olumlu gelişmeler ile PKK’nın silah bırakma kararı sonrası borsa, altın ve dövizin piyasadaki en güncel hali...
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Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte, ABD ile Çin’in karşılıklı olarak gümrük vergilerinde indirime gitmesi, Hindistan-Pakistan ve Rusya-Ukrayna hattında gelen olumlu gelişmeler ile PKK’nın silah bırakma kararı sonrası borsa, altın ve dövizin piyasadaki en güncel hali...
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Karar üstüne karardan sonra piyasalarda fırtına koptu! Borsa uçtu, altın sert düştü!
ABD ile Çin’in karşılıklı olarak gümrük vergilerinde indirime gitmesi, Hindistan-Pakistan ve Rusya-Ukrayna hattında gelen olumlu gelişmeler ile PKK’nın silah bırakma kararı, piyasalarda ciddi bir hareketliliğe yol açtı.
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PKK'NIN KARARI SONRASI PİYASALAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Finans uzmanları, PKK'nin kendini feshettiğini açıklamasının yatırımcılarda güven duygusunu artırdığını ve bu durumun piyasaların yukarı yönlü hareketinde kilit bir rol oynadığını belirtiyor.
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ABD VE ÇİN'İN TİCARİ ANLAŞMASI BORSANIN YÜKSELİŞİNİ DESTEKLEDİ!
Diğer yandan, ABD ile Çin'in karşılıklı olarak gümrük vergilerini azaltması, İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri konusundaki olumlu beklentiler ve Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesin, yatırımcıların risk iştahını artırarak borsadaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar olduğu ifade ediliyor.
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ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ!
Altın fiyatları, yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftaya sert düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 2,73 oranında değer kaybederek 3.323 dolar seviyesine geriledi.
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İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.044,73
Satış: 4.045,25
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,8900
Satış: 3.326,0800
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.471,86
Satış: 6.614,20
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.899,4900
Satış: 26.388,2800
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.906,49
Satış: 13.231,71
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.887,43
Satış: 26.375,90
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.708,39
Satış: 28.407,93
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00
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DOLAR KAÇ TL OLDU?
Saat 10:40 itibarıyla Dolar/TL kuru 38,7491, Euro/TL kuru 43,1471 seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda Sterlin 51,1700 TL seviyesinde.
Euro/dolar, 1 ayın en düşük seviyesi olan 1,1163'e geriledi.
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PETROL FİYATLARI İSE BU ŞEKİLDE
Brent petrolünün varil fiyatı 2,11 dolar artışla 66,02 dolara yükselirken; Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 2,12 dolar artışla 63,14 dolara çıktı.
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Bitcoin fiyatı, ABD-Çin anlaşmasına ilişkin haberler ile 105.646 dolara yükseldi.
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ABD'nin 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 8 baz puan artışla yüzde 3,9601'e; ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 6 baz puan artışla yüzde 4,4339'a yükseldi.