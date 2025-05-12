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Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum

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Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum
Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte, ABD ile Çin’in karşılıklı olarak gümrük vergilerinde indirime gitmesi, Hindistan-Pakistan ve Rusya-Ukrayna hattında gelen olumlu gelişmeler ile PKK’nın silah bırakma kararı sonrası borsa, altın ve dövizin piyasadaki en güncel hali...
Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 1 120

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte, ABD ile Çin’in karşılıklı olarak gümrük vergilerinde indirime gitmesi, Hindistan-Pakistan ve Rusya-Ukrayna hattında gelen olumlu gelişmeler ile PKK’nın silah bırakma kararı sonrası borsa, altın ve dövizin piyasadaki en güncel hali...

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 2 220

Karar üstüne karardan sonra piyasalarda fırtına koptu! Borsa uçtu, altın sert düştü!

ABD ile Çin’in karşılıklı olarak gümrük vergilerinde indirime gitmesi, Hindistan-Pakistan ve Rusya-Ukrayna hattında gelen olumlu gelişmeler ile PKK’nın silah bırakma kararı, piyasalarda ciddi bir hareketliliğe yol açtı.

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 3 320

PKK'NIN KARARI SONRASI PİYASALAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Finans uzmanları, PKK'nin kendini feshettiğini açıklamasının yatırımcılarda güven duygusunu artırdığını ve bu durumun piyasaların yukarı yönlü hareketinde kilit bir rol oynadığını belirtiyor.

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 4 420

ABD VE ÇİN'İN TİCARİ ANLAŞMASI BORSANIN YÜKSELİŞİNİ DESTEKLEDİ!

Diğer yandan, ABD ile Çin'in karşılıklı olarak gümrük vergilerini azaltması, İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri konusundaki olumlu beklentiler ve Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesin, yatırımcıların risk iştahını artırarak borsadaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar olduğu ifade ediliyor.

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 5 520

ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ!

Altın fiyatları, yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftaya sert düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın yüzde 2,73 oranında değer kaybederek 3.323 dolar seviyesine geriledi.

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 6 620

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.044,73

Satış: 4.045,25

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 7 720

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.323,8900

Satış: 3.326,0800

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 8 820

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.471,86

Satış: 6.614,20

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 9 920

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 25.899,4900

Satış: 26.388,2800

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 10 1020

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 12.906,49

Satış: 13.231,71

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 11 1120

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.116,00

Satış: 27.334,00

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 12 1220

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 25.887,43

Satış: 26.375,90

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 13 1320

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 27.708,39

Satış: 28.407,93

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 14 1420

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.276,14

Satış: 3.227,15

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 15 1520

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.794,23

Satış: 4.000,84

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 16 1620

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 67.373,00

Satış: 68.439,00

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 17 1720

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Saat 10:40 itibarıyla Dolar/TL kuru 38,7491, Euro/TL kuru 43,1471 seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda Sterlin 51,1700 TL seviyesinde.

Euro/dolar, 1 ayın en düşük seviyesi olan 1,1163'e geriledi.

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 18 1820

PETROL FİYATLARI İSE BU ŞEKİLDE

Brent petrolünün varil fiyatı 2,11 dolar artışla 66,02 dolara yükselirken; Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 2,12 dolar artışla 63,14 dolara çıktı.

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 19 1920

Bitcoin fiyatı, ABD-Çin anlaşmasına ilişkin haberler ile 105.646 dolara yükseldi.

Peş peşe alınan kararlar piyasada büyük etki yarattı: Borsa yükselişe geçti altın dibe çakıldı! İşte piyasadaki son durum 20 2020

ABD'nin 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 8 baz puan artışla yüzde 3,9601'e; ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 6 baz puan artışla yüzde 4,4339'a yükseldi.

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