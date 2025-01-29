Son dakika! MİT yine nefesleri kesti: PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden, Şiraz Ömer Suriye'de etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MİT yine nefesleri kesti: PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden, Şiraz Ömer'i Suriye'de etkisiz hale getirildi!

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG’nin maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. MİT’in istihbari çalışmaları sonucu yeri tespit edilen terörist Ömer adım adım takip edildi.

Şartların oluştuğu en uygun zamanda PKK/YPG’li Ömer Suriye’de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

SÖZDAR AFRİN KOD ŞİRAZ ÖMER KİMDİR?

Şiraz ÖMER, örgüte 2012 yılında katıldı. Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryasında yer aldı.

Bir süre Irak/Kandil’de faaliyet göstermesinin ardından Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi.

Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev alıyordu.

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