Meteoroloji uyardı: Aman dikkat! O, bölgelerde etkili olacak! Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi ile açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunun açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.