Son dakika: Merkez Bankası 2025'in ilk faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası'ndan 2025'in ilk faiz kararını açıkladı: Merkez Bankası, yeni yıla da faiz indirimiyle başladı...

Merkez Bankası, yeni yıla da faiz indirimiyle başladı. Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekildi. Faizi 9 ay yüzde 50'de sabit tutan Merkez Bankası, Aralık'ta faizi indirmeye başlamıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekildi.

Merkez Bankası, 2024'ün son ayında da faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürmüştü.

FAİZ YIL SONUNA KADAR YÜZDE 30, YÜZDE 35 SEVİYELERİNE KADAR DÜŞEBİLİR

Ekonomistler de 2025'in ilk ayında Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz indirim yapacağını öngörmüştü. Ekonomistler, 2025 sonuna kadar ise, toplamda 1750 puan civarında bir faiz indirimi bekliyor. Yıl sonunda faizin, enflasyonun durumuna bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 35'lere kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

FAİZ KARARI SONRASI MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA:

- FAİZ, ENFLASYONUN İLERLEYİŞİNE GÖRE BELİRLENMEYE DEVAM EDECEKTİR

- SIKI PARA POLİTİKASI, ENFLASYON DÜŞECE KADAR SÜRECEKTİR

- VERİLER OCAK AYINDA ENFLASYONUN ARTACAĞINA İŞARET EDİYOR

- ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞTE HİZMET KALEMLERİNDEKİ ARTIŞ ETKİLİ

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar vermiştir. Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber7

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