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Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

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Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın büyük bir kısmının deniz ve okyanuslarla çevrili olması nedeniyle ülkeler ülke savunmalarını en önemli unsurlarından biride donanmalarıdır. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, birçok faktörü değerlendirdi ve dünyanın en güçlü donanmaları listesini yayınladı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada.
Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 1 134

Dünyanın en güçlü donanmaları ise son günlerdeki gelişmeler sonrası merak edilir oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, birçok faktörü değerlendirdi ve dünyanın en güçlü donanmaları listesini yayınladı.

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 2 234

Türkiye'nin listedeki sırası ise dikkat çekti.

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 3 334

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 4 434

30- Bangladeş

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 5 534

29- Fas

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 6 634

28- Katar

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 7 734

27- Kuveyt

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 8 834

26- Fransa

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 9 934

25- Şili

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 10 1034

24- Nijerya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 11 1134

23- Brezilya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 12 1234

22- Mısır

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 13 1334

21- Japonya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 14 1434

20- İspanya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 15 1534

19- Bolivya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 16 1634

18- TÜRKİYE

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 17 1734

17- Yunanistan

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 18 1834

16- Meksika

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 19 1934

15- Güney Kore

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 20 2034

14- Cezayir

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 21 2134

13- Myanmar

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 22 2234

12- Kolombiya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 23 2334

11- Finlandiya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 24 2434

10- Sri Lanka

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 25 2534

9- Tayland

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 26 2634

8- Hindistan

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 27 2734

7- İtalya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 28 2834

6- Endonezya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 29 2934

5- İsveç

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 30 3034

4- ABD

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 31 3134

3- Kuzey Kore

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 32 3234

2- Çin

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 33 3334

1- Rusya

Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 34 3434

KAYNAK: Global Firepower internet sitesi

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