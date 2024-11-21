Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın büyük bir kısmının deniz ve okyanuslarla çevrili olması nedeniyle ülkeler ülke savunmalarını en önemli unsurlarından biride donanmalarıdır. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, birçok faktörü değerlendirdi ve dünyanın en güçlü donanmaları listesini yayınladı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada.

1 34 Dünyanın en güçlü donanmaları ise son günlerdeki gelişmeler sonrası merak edilir oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, birçok faktörü değerlendirdi ve dünyanın en güçlü donanmaları listesini yayınladı. 2 34 Türkiye'nin listedeki sırası ise dikkat çekti. 3 34 İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 4 34 30- Bangladeş 5 34 29- Fas 6 34 28- Katar 7 34 27- Kuveyt 8 34 26- Fransa 9 34 25- Şili 10 34 24- Nijerya 11 34 23- Brezilya 12 34 22- Mısır 13 34 21- Japonya 14 34 20- İspanya 15 34 19- Bolivya 16 34 18- TÜRKİYE 17 34 17- Yunanistan 18 34 16- Meksika 19 34 15- Güney Kore 20 34 14- Cezayir 21 34 13- Myanmar 22 34 12- Kolombiya 23 34 11- Finlandiya 24 34 10- Sri Lanka 25 34 9- Tayland 26 34 8- Hindistan 27 34 7- İtalya 28 34 6- Endonezya 29 34 5- İsveç 30 34 4- ABD 31 34 3- Kuzey Kore 32 34 2- Çin 33 34 1- Rusya 34 34 KAYNAK: Global Firepower internet sitesi



