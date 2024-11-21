Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
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Dünyanın büyük bir kısmının deniz ve okyanuslarla çevrili olması nedeniyle ülkeler ülke savunmalarını en önemli unsurlarından biride donanmalarıdır. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, birçok faktörü değerlendirdi ve dünyanın en güçlü donanmaları listesini yayınladı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada.