Son dakika! Askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den acı haber geldi: 2 pilot şehit oldu

Son dakika! Kayseri'de Askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den acı haber geldi: 2 pilot şehit oldu. Kaza nedeni araştırılıyor...

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Son dakika! Askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den acı haber geldi: 2 pilot şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim uçağının düştüğünü açıkladı. Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Kaza nedeni araştırılıyor...

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Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçağındaki iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.
Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı düştü.

MSB: 2 PİLOT ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağındaki iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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