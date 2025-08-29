Son dakika... İstanbul valiliği duyurdu: 30 Ağustos'ta o yollar kapalı olacak!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.