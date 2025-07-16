Son dakika: İsrail Suriye Genelkurmay başkanlığını bombaladı!

İsrail, Süveyda'da yaşanan olayların ardından, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de dünden beridir hava saldırıları başlattı. İsrail ordusuna bağlı savaş uçaklarının İsrail Suriye Genelkurmay başkanlığını bombaladığı açıklandı...

İsrail ordusuna bağlı savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'ı bombaladığı belirtildi. İsrail, Süveyda'da yaşanan olayların ardından, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusuna bağlı savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'ı bombaladığı belirtildi. Suriyeli kaynaklar, hava saldırısının Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, yakın zamanda Suriye'nin Şam bölgesindeki Suriye rejiminin Genelkurmay Karargahı'nın girişine saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Suriye'de Dürzilere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri izlemeye devam ediyor ve siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda bölgeye saldırıyor ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı bulunuyor." denildi.

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

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Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail de "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de Süveyda çevresinde dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün yaptığı açıklamada, Suriye hükümetini "Dürzileri rahat bırakması" konusunda uyardıklarını ve İsrail ordusunun Suriye hükümet güçleri geri çekilene kadar saldırmaya devam edeceğini söyledi.

Dürzilerin İsrail'deki lideri Şeyh Muvafak Tarif ise, dün yaptığı açıklamada, yaşananları "Dürzi toplumu için varoluşsal bir mücadele" olarak nitelendirmişti.

Son dakika: İsrail Suriye Genelkurmay başkanlığını bombaladı!

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