Son dakika: İBB'nin yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

Son dakika! İBB'nin yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 4'ü "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltındaki 52 kişi adliyeye sevk edildi. 52 şüpheliden 4'ü "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 48 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 48 şüpheli, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

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Şüphelilerin ifadelerinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından alınmaya başlandığı öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

LÜKS OTOMOBİLLERE EL KONULDU

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu iddia edilen lüks otomobiller otoparkta ele geçirildi. Ferrari, Mercedes, Range Rover gibi üst segment son model otomobillere el konuldu.

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