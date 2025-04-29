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Ruhsatı yok çıktı: İSPARK tarafından işletilen 36 otopark kapatıldı!

İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

Ruhsatı yok çıktı: İSPARK tarafından işletilen 36 otopark kapatıldı!
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Ruhsatı yok çıktı: İSPARK tarafından işletilen 36 otopark kapatıldı!

İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların açık olduğu gözlendi.

Alınan bilgiye göre, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.

Ruhsatı yok çıktı: İSPARK tarafından işletilen 36 otopark kapatıldı!

Bu kapsamda, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı'nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

Ruhsatı yok çıktı: İSPARK tarafından işletilen 36 otopark kapatıldı!

Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.

Ruhsatı yok çıktı: İSPARK tarafından işletilen 36 otopark kapatıldı!

Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkının girişinde bulunan dubanın üzerine "Kapalı, mühürlü" yazısının yer aldığı kağıt yapıştırıldığı görüldü.

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Kaynak:AA

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