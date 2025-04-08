Son dakika! Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası! İşte, o haber ile ilgili önemli detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında 'cunta başkanı' ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “cuntacı başkan” sözleri nedeniyle 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Ayrıca Özel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan da suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Aydın’ın açıklaması şöyle:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile “cuntacı” vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Özgür Özel ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultayında Erdoğan’a, “Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır” diyerek seslendi.

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Bakanlar, milletvekilleri, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli de Özel’in bu sözlerine tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, “Cunta demek, CHP demektir” dedi.

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