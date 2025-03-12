Son dakika: Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri için tarih verdi!

Son dakika: Bayram ikramiyeler hesaba yatıyor! Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri için tarih verdi! İşte, o açıklamalar...

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "4 bin liralık ikramiye Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağına dair açıklama yaptı. Işıkhan, emekli ikramiyelerinin yasa Meclis'ten geçince hesaplara yatacağını açıkladı.

Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı da 6-9 Haziran’da kutlanacak.

Yapılan açıklamalara göre emeklilere bu yıl ödenecek bayram ikramiyesi yüzde 33,3 zamlanarak 4 bin liraya yükseltildi. İki bayramdan biner TL’lik artışla emeklilere ödenecek ikramiyenin maliyeti 37 milyar lira olarak hesaplandı.

2018'DEN BERİ ÖDENİYOR

2018'de 1000 TL ödenerek başlayan bayram ikramiyesi 2021'de 1100 TL, 2023'te 2 bin TL, 2024'te ise 3 bin TL olmuştu.

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