Özlem Gürses yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Bir Togg'unuz var, deposunu kaça dolduracaksınız?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg'un motorinle çalıştığını sandı. “Bir Togg'unuz var, deposunu kaça dolduracaksınız?” diyen Gürses'in sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Sözcü TV ekranlarında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren Özlem Gürses, verdiği Togg örneğiyle gündem oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği elektrikli otomobili Togg'un akaryakıtla çalıştığını sanan Gürses, çok konuşulacak bir gafa imza attı.

Motorin fiyatlarının yükseleceğini anlatan Gürses, canlı yayında, "Şimdi diyelim ki bir Togg'unuz var, biliyorsunuz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili. Deposunu kaça dolduracaksınız?" ifadelerini kullandı.

Gürses'in ülkenin en çok konuşulan teknoloji projelerinden Togg'un elektrikli olduğunu bilmemesi tepki çekti.



"TOGG'UN DEPOSUNU KAÇA DOLDURACAKSINIZ?"

Gürses canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi diyelim ki bir Togg'unuz var, biliyorsunuz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili. Deposunu kaça dolduracaksınız? Bu gece yarısından itibaren rakamlar uçacak gerçekten de. Uzmanlar diyorlar ki her ay yeniden zam geleceği için sene sonuna kadar motorinin litre fiyatının 100 TL'ye ulaşma ihtimali çok yüksek."

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DAHA ÖNCE DE "TÜNEL" GAFIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Özlem Gürses'in Türkiye'nin yakın tarihi ve önemli projelerine ilişkin yaptığı hatalar ilk değil.

Gürses daha önce de 1875 yılında hizmete giren Karaköy-Beyoğlu Tüneli'nin Cumhuriyet döneminde inşa edildiğini söylemesiyle gündeme gelmişti.

Kaynak:Star

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