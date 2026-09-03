İBB'ye son dakika operasyon: Önemli isimler gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. İhalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ RAPORU İLE HAREKETE GEÇİLDİ

Soruşturmanın temelini, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ve bilirkişi incelemeleri oluşturdu. Söz konusu raporlarda, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı yönünde tespitlere yer verildi. Soruşturma dosyasına giren iddialar arasında, İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işinin de bulunduğu belirtildi.

ÜST DÜZEY İSİMLERE GÖZALTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, belediyenin kritik birimlerinde halihazırda görev yapan ve geçmişte görev almış yöneticiler yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan üst düzey isimler şu şekilde sıralandı:

-Mustafa Sökmen: İBB Satın Alma Dairesi Başkanı

-Ali Toy: Kent Lokantaları’ndan Sorumlu Şube Müdürü

-Neslihan Vural: İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı

-Gökhan Fırtına: Zabıta Yöneticisi

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BİR ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 13'üncü şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 12 ismin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın kapsamına ve iddiaların detaylarına ilişkin adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

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