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Son dakika! Ege gece boyu sallanmaya devam etti! Sabaha karşı peş peşe korkutan depremler

Günlerdir ege denizinde devam eden depremler bitmek bilmezden bu gecede devam ederek sabaha karşı peş peşe gelen depremler korkuttu.

Son dakika! Ege gece boyu sallanmaya devam etti! Sabaha karşı peş peşe korkutan depremler
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SON DAKİKA HABERLERİ: Günlerdir yüzlerce depremle sarsılan Ege Denizi'nde bu gece de değişen bir durum olmadı.

günlerdir Ege denizinde devam eden depremlerin ardı arkası kesilmezken sabaha karşı yaşanan art arda depremler korkutmaya devam ettiriyor.

SABAHA KARŞI YAŞANAN PEŞ PEŞE DEPREMLER KORKUTTU

Gece boyu 3 büyüklüğünün altında onlarca deprem olurken, saat 05.16'da 4.0, 05.21'de 4.5 ve 05.28'de de 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER

* 2025-02-05 05:28:27 36.70611 25.65583 7.0 ML 3.5 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 05:21:06 36.69194 25.83111 7.0 MW 4.5 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 05:16:45 36.56444 25.52833 7.0 ML 4.0 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 05:10:36 36.73639 25.77722 7.0 ML 2.3 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 04:11:42 39.14861 28.31417 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) Detay
* 2025-02-05 04:07:58 36.27833 26.195 7.0 ML 3.4 Ege Denizi - [121.33 km] Datça (Muğla) Detay
* 2025-02-05 03:47:51 38.42806 37.8425 11.49 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) Detay
* 2025-02-05 03:45:22 36.67167 25.67333 7.0 ML 3.4 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 03:40:19 36.63722 25.6625 7.0 ML 3.1 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 03:36:05 36.5925 25.85028 7.0 ML 3.9 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 03:31:57 36.78583 25.77444 7.0 ML 3.0 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.54 km] Bodrum (Muğla) Detay
* 2025-02-05 02:57:06 36.7375 25.64389 7.0 ML 3.8 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 02:53:22 36.89778 26.04278 7.0 ML 2.7 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [108.95 km] Bodrum (Muğla) Detay
* 2025-02-05 02:50:36 36.39694 25.35889 7.0 ML 4.2 Ege Denizi Detay
* 2025-02-05 02:49:31 38.15528 37.85583 21.27 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
* 2025-02-05 02:46:20 36.67278 25.65722 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

Kaynak:AA

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