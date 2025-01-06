İstanbul'da toplu taşımaya zam! İBB'nin verdiği oran dikkat çekti!

2025 yılıyla beraber Türkiye'de birçok ürün ve hizmete zam yapılırken İstanbul’da toplu taşıma ücretleri de konu başlığı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşıma yüzde 55 oranında zam talebinde bulundu. Gözler 6 Ocak 2025 tarihinde yapılan UKOME toplantısına çevrildi. 2025 toplu taşımaya zam mı geldi, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, toplu taşımaya ne kadar zam geldi soruları gündemde yer buldu. Vatandaşlar ise 2025 toplu taşıma ücretleri hakkında detayları sorguluyor.