İstanbul'da toplu taşımaya zam! İBB'nin verdiği oran dikkat çekti! 6 Ocak UKOME toplantısı sonrası toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?
2025 yılıyla beraber Türkiye'de birçok ürün ve hizmete zam yapılırken İstanbul’da toplu taşıma ücretleri de konu başlığı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşıma yüzde 55 oranında zam talebinde bulundu. Gözler 6 Ocak 2025 tarihinde yapılan UKOME toplantısına çevrildi. 2025 toplu taşımaya zam mı geldi, toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, toplu taşımaya ne kadar zam geldi soruları gündemde yer buldu. Vatandaşlar ise 2025 toplu taşıma ücretleri hakkında detayları sorguluyor.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yönelik zam beklentisi artmıştı. 2024 yılının temmuz ayında yüzde 13’lük bir zam uygulanmış ve tam elektronik bilet fiyatı 20 TL’ye yükselmişti.
Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında toplu taşıma maliyetlerini gerekçe göstererek yüzde 55’lik bir zam talebinde bulundu. Yüzde 55'lik talep yeni asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı neredeyse ikiye katlamasıyla dikkat çekti.
Yeni yılın ilk günlerinde toplu taşıma ücretlerine yapılacak zamlar vatandaşın gündeminde ilk sıraya yerleşti. İstanbul'da milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçları için beklenen zam oranları 6 Ocak 2025 tarihli UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında ele alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifinde bulundu. Teklif UKOME'de oy çokluğuyla reddedildi.
İstanbul’da toplu taşımaya en son 25 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 13 oranında zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 17,70 TL’den 20 TL’ye, öğrenci bileti 8,64 TL’den 9,76 TL’ye, öğretmen bileti ise 12,67 TL’den 14,31 TL’ye yükselmişti. Ayrıca aylık abonman ücretleri de ciddi bir artış yaşamış; Mavi Kart ücreti 1.570 TL’ye, öğrenci abonman ücreti ise 282 TL’ye çıkarılmıştı.
Şimdi ise İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında bir zam talebi ile UKOME toplantısına hazırlanıyordu. Toplantıda yapılan 46.9 zam oranı teklifi ise reddedildi.
Yüzde 55'lik zam teklifinin kabul edilmesi halinde ise tam bilet ücreti 31 TL’ye, öğrenci bileti 15,12 TL’ye, aylık Mavi Kart abonman ücreti ise 2.431,95 TL’ye yükselecekti. Metro, metrobüs ve Marmaray gibi sık kullanılan hatlarda en uzun mesafe ücretleri de belirlenecek yeni zam oranı doğrultusunda yeniden düzenlenecek.
Yeni yılla birlikte yapılan zam teklifleri, vatandaşların ekonomik yükünü daha da artıracak gibi görünüyor. İBB’nin toplu taşıma zam talebi, asgari ücrette yapılan yüzde 30’luk zammın neredeyse iki katı olması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.
İBB’nin talebine göre Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 68 TL’ye kadar çıkabilir. Ancak zam teklifine yönelik tartışmalar sürüyor ve birçok UKOME temsilcisi bu oranı "fahiş" olarak nitelendiriyor.
UKOME toplantısında değerlendirilen yüzde 55’lik zam talebinin kabul edilmesi durumunda, toplu ulaşım ücretleri ciddi şekilde yükselecekti. Yeni tahmini zam oranıyla birlikte:
Tam bilet ücreti: 20 TL’den 31 TL’ye çıkacak.Öğrenci bileti: 9,76 TL’den 15,13 TL’ye yükselecek.Aylık Mavi Kart: 1.570 TL’den 2.432,95 TL’ye ulaşacak.Bunların yanı sıra Marmaray ve metrobüs gibi uzak mesafe ulaşım ücretlerinde de artış yaşanması bekleniyor. İBB’nin zam teklifinin vatandaşların ulaşım bütçesine nasıl yansıyacağı ise şimdiden tartışma konusu oldu.
Bugün İBB'den gelen 46.9 oranındaki zam teklifi reddedilerek alt komisyona taşındı. Şimdi ise ikinci UKOME toplantısı ve 2025 toplu taşıma ücretleri merakla bekleniyor.