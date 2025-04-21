Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatları küresel belirsizlik ortamında rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor.
Trump'ın gümrük tarifelerinin küresel çapta enflasyonu artırması, büyüme rakamlarını düşürmesi, ekonomilerin durgunluğa girmesi gibi sebepleri doğurması bekleniyor.
Bu gelişmeler ışığında güvenli liman olarak tabir edilen altına yoğun talep oluşuyor.