Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 21 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle güvenli limana olan talebin artışı sonrası gram altın 4 bin 150 lira sınırına ulaştı. Yaşanan hareketlilikle birlikte bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 21 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...