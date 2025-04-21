  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 112

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 212

Altın fiyatları 21 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle güvenli limana olan talebin artışı sonrası gram altın 4 bin 150 lira sınırına ulaştı. Yaşanan hareketlilikle birlikte bugün gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 21 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 312

Altın fiyatları 21 Nisan Pazartesi yani bugün küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte rekor yükselişler kaydedildi. Haftanın ilk günüyle birlikte yaşanan rekor yükseliş sonrası "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 4 bin 145 lira ve çeyrek altın 6 bin 894 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 412

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatları küresel belirsizlik ortamında rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor.

Trump'ın gümrük tarifelerinin küresel çapta enflasyonu artırması, büyüme rakamlarını düşürmesi, ekonomilerin durgunluğa girmesi gibi sebepleri doğurması bekleniyor.

Bu gelişmeler ışığında güvenli liman olarak tabir edilen altına yoğun talep oluşuyor.

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 512

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Ons altında bugün direnç 3384-3402 dolar aralığında. Buranın geçilmesi halinde 3433 dolar görülebilir. Aşağıda destekler ise 3323 ve 3304 dolarda. Bu desteklerin kırılması halinde 3274 dolara kadar geri çekilme olabilir.

ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın güne 3328 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3328 dolar, en yüksek de 3385 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3378 dolardan işlem geçiyor.

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 612

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 4076 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4076 lira, en yüksek de 4159 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4150 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 4182 liradan alınırken 4228 liradan satılıyor.

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 712

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.858,00
6.904,00

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 812

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
12.958,00
13.072,00

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 912

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
25.299,85
25.800,24

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1012

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
25.837,00
26.045,00

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın haftaya rekorla başladı: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 12 1212

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

HABERE YORUM KAT