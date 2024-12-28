Son Dakika: DEM kadrosu İmralı'da! Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Öcalan ile görüşüyor...

Son Dakika! DEM kadrosu İmralı'da: DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, İmralı Adası'nda Öcalan ile görüşüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Meclis'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasına ilişkin yaptığı çağrıyla başlayan süreçte ikinci somut adım atıldı. Bahçeli'nin çağrısından sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirmişti.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'ya gitti. Önder ve Buldan, Öcalan ile görüşüyor.

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